Kars'ta Hümik Asit ile Silajlık Mısırda Yüksek Verim

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle hümik asitle yapılan silajlık mısır üretim denemesinden yüksek verim alındı.

Kars Ovası'nın bereketli topraklarında yem bitkisi olarak yaygın üretilen silajlık mısır, besiciye kazanç sağlıyor.

Bu yıl 5 bin 500 dekar arazide silajlık mısır üretilen Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bazı tarlalarda, kömürden elde edilip gübre ve ilaç olarak kullanılan hümik asit denendi.

Toprağa azalan humus oranını ve organik maddeleri geri kazandırdığı belirtilen hümik asidin kullanıldığı Ayakgedikler köyünde yapılan incelemede, silajlık mısır veriminde artış gözlemlendi.

"Yüzde 60-70 fazla verim elde ettiğimizi görmüş olduk"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta öne çıktığını söyledi.

Kars'ın özellikle büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'de en büyük potansiyele sahip illerden biri olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İlimizde hayvancılığın genellikle mera ve geniş yaylalara dayanan bir yöntemi var. Kışla birlikte hayvanların beslenmesinde ve bunların yem ihtiyacını karşılamasında farklı alternatif alanlara, alternatif yem bitkilerine ihtiyacımız var. Bu sene demonstrasyon (çiftçilere uygulamayı göstermek için yapılan deneme ekimleri) amaçlı çeşitli alanlarda silajlık mısır ekilişlerini gerçekleştirdik. Bu ekilişlerle birlikte aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığının da bizlere göndermiş olduğu destekler doğrultusunda hümik asit uygulamasını gerçekleştirdik. Hümik asit uygulaması ile yaptığımız demonstrasyonlarda yaklaşık yüzde 60-70 fazla verim elde ettiğimizi görmüş olduk."

Silajlık mısır üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılıyor

Kışın hayvanların daha sağlıklı, daha verimli beslenebilmesi için silajlık mısır üretimini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlatan Aydın, "Kars merkeze bağlı Ayakgedikler köyündeyiz. Çiftçimizin tarlasında dört çeşit mısır denemesi yaptık. Yaptığımız bu denemede aynı zamanda asit uygulamasını gerçekleştirdik. Amacımız bölgemizdeki hayvancılığı daha sağlıklı, daha verimli beslemeyi sağlayacak yem bitkisine kavuşturmak." dedi.

Kentte önceki yıllara göre silajlık mısır üretilen alanın yüzde 30 arttığını dile getiren Aydın, "Bakanlığımızın son zamanda açıklanan destekleme tebliğine göre de silajlık mısır desteğinde yaklaşık yüzde 27'lik bir artışla dekar başına 806 lira gibi çiftçimize destek de olacak." diye konuştu.

Ayakgedikler köyü muhtarı aynı zamanda tarlasında hümik asidi deneyen Ergün Kılıç da bu sezon çok güzel verim aldığını belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle bu sene hümik asit kullanımı yaptık, bu kullanımla tarlalarımızda yüzde 60-70 fazla verim oldu. Bereketli bir sene geçiriyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. " ifadelerini kullandı.