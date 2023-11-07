Kars'ta Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
İlçeye bağlı Kümbet köyünde hayvan hırsızlığı yaşanması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.M. ve M.K, çalınan hayvanları satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel