Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hayvan hırsızlığı yapan bir şüpheliyi yakalayarak çalıntı hayvanı sahibine teslim etti.

Kars'ta hayvan hırsızlarına JASAT ekipleri göz açtırmıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda Arpaçay'da şüpheli 1 kişinin hayvan hırsızlığı yaptığı ve çalıntı hayvanı Kars'ta satmaya çalışacağı duyumu aldı.

Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, önceden kimlik bilgilileri elde edilen şüpheliye ait araç Kars girişinde durduruldu.

Durdurulan araçta yapılan kontrolde çalıntı olduğu anlaşılan 1 büyükbaş hayvanın bulunduğu, çalıntı hayvanın Arpaçay ilçesi Melikköyü'nde ikamet eden E.K.'ya ait olduğu tespit edildi. Çalıntı hayvanı sahibine teslim eden JASAT ekipleri, olay ile ilgili şüpheli 1 kişi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS