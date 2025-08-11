Kars'ta Hayvan Barınağında Kötü Muameleye Soruşturma Başlatıldı

Kars'ta hayvan barınağındaki köpeklere kötü muamelede bulunanlara soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kars Belediyesine bağlı hayvan barınağında "can dostlara" yönelik kötü muamelede bulunulduğuna dair video görüntülerinin valilik ekipleri tarafından incelendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntülerde can dostlarımıza yönelik yapılan kötü muamele hiçbir şekilde kabul edilemez olup, görüntülerde yer alan ilgili personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir."