Kars'ta Hava Sıcaklıklarının Yükselmesi Nedeniyle Ağaçlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kurulu, kentte olası orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldı. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen mesire alanları ile ormanların haricindeki yerlere görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişlerin yasaklandığı bildirildi. Ayrıca piknik yapılması da yasaklandı ve yasaklara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.