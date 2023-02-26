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Kars'ta hastanede çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü

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Kars'ta hastanede çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, havalandırma boşluğunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, havalandırma boşluğunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Hastanenin zemin katında bulunan tuvaletlerin havalandırma boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastanedeki güvenlik görevlileri ve ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sırasında duman dolması nedeniyle 4. ve 5. kattaki hastalar, tedbiren alt katlara indirildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından hastalar odalarına yerleştirildi.

Kars Vali Vekili Muhammet Furkan Tuna, Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Tuna, gazetecilere, yangına kısa sürede müdahale edildiğini ifade ederek, "Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. İlk andan itibaren itfaiye ekipleri görevini yaptı. Ufak çaplı bir yangındı. Hastalarımız kendi odalarına yerleştirildi, bir sıkıntımız yok." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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