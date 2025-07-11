Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü, yola aniden çıkan domuz sürüsünden kaçmak için manevra yaparken kaza meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Muhammed A. idaresindeki 21 FT 502 hafif ticari araç, Erzurum-Kars karayolu Hamamlı köyü mevkisinde, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaparken şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Erkan Ö, Recep E. ve Ahmet Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel