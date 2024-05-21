Kars'ta Hafif Ticari Araç Refüje Çarptı: 5 Yaralı
Kars-Iğdır kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç refüje çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kars'ta hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Halil K'nin kullandığı hafif ticari araç, Kars- Iğdır kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Şamil K, Erdal D, Yasin T. ve İsminaz Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.