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Kars'ta Güneşli Hava Arıların Oğul Verme Etkinliğini Artırdı

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Kars'ta etkili olan sağanak sonrası güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı. Arıcılar, arıların kümelendiği yerleri tespit ederek kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor. Bu ritüel ile arıcılar, kovan sayısını ve bal üretimini artırıyor.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Merkeze bağlı Tekneli köyünde bir süredir etkili olan sağanak sonrası güneşli hava etkisini gösterdi.

Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan yüzlerce arı, bir süre uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.

Her yeni sezonda arıların tekrar ettiği bu ritüel ile arıcılar, hem kovan sayısını, hem de arıların verdiği oğullar ile bal üretiminde artış sağlıyor.

Üreticilerinden Cemal Mavzer, AA muhabirine, yılın bu zamanında arıların oğul atma sürecinin başladığını söyledi.

Etkili olan yağışların ardından güneşli havanın etkisiyle arıların ciddi anlamda hareketlendiğini anlatan Mavzer, "Kovanlarda nüfus yoğunluğu yaşanıyor. Alanının biraz dar olmasıyla kovandaki arılar ikiye üçe bölünebiliyor. Arı kolonisinin fazla olması ve kovanda birden fazla ana arı yani kraliçe, kovandaki arıların oğul vermesinden oluyor. Oğul veren arılar bir süre havada uçuşur ve ana arı ile işçi arılar nereyi tespit etmişlerse arılar oraya konar. Ana arı konduktan sonra bütün arılarda onun üzerine konar. Biz de bu arıları konduğu yerden kovana almaya çalışırız." dedi.

Metin Can da bu mevsimde bal yoğunluğu yaşandığını, oğul verme döneminde imkan buldukça bir yere konan arıları alıp kovanlara bıraktıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Güneşli Kars Ekonomi Güncel Haberler

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