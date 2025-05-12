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Kars'ta Göz Kamaştıran 'Kurt Kulağı' Çiçeği

Kars'ta Göz Kamaştıran 'Kurt Kulağı' Çiçeği
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde açan 'kurt kulağı' çiçeği, yüksek sapı ve büyük çiçek yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yağışlı havalar sayesinde erken açan bu çiçekler, doğasının güzelliği ile birlikte kartpostal görüntüler oluşturuyor.

Kars'ta 'Kurt Kulağı' çiçeği göz kamaştırdı

KARS - Kars'ta açan, "kurt kulağı" çiçeği görenleri büyülüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Bilimsel adı 'iris iberica' olan ve halk arasında 'kurt çiçeği' olarak bilinen çiçek, Karakurt Baraj sularıyla birleşince kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, göz kamaştırırken, doğasıyla, yaban hayvanlarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ın büyüleyici güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ta yağışlı havaların etkisiyle erken açan kurt kulağı çiçekleri, uzun sapları ve büyük, gösterişli çiçek yapısıyla dikkat çekiyor. Kurt kulağı çiçeği büyüleyici güzelliği kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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