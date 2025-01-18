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Kars'ta Göç Edemeyen Leylekler Zorlu Kış Şartlarında Görüntülendi

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Kars'ta kışın etkisiyle göç edemeyen leylekler, karla kaplı doğada yiyecek ararken görüntülendi. Eksi 15 derece soğukta zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren leylekler, vatandaşların ilgisini çekti.

Kars'ta göç edemeyen leylekler kar üstünde görüntülendi

KARS - Kars'ta kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte göç edemeyen leylekler, karla kaplı doğada görüntülendi. Kars Çayı'nın kenarında eksi 15 derece soğukta bölgeden ayrılmayan leylekler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Merkez Dikme köyü bölgesinde görülen leylekler, karla kaplı arazide yiyecek ararken kameralara yansıdı. Soğuk hava şartlarında zorlanan leylekler anbe an kaydedildi.

Leyleklerin karla kaplı beyaz doğada zorlu doğa şartlarına rağmen hayatta kalma mücadelesini gözler önüne serdi.

Kars'ta Göç Edemeyen Leylekler Zorlu Kış Şartlarında Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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