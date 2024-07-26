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Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen 'Taksi-1' fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir gazinoda fuhuş yapıldığı tespit edildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polisin 2 aylık teknik takibi sonucunda, Türk ve yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bir gazinonun eklentisindeki konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilerek, 9 ekip ve 29 personel ile operasyon gerçekleştirildi.

Taksiyle "şok baskın" yaptılar

Operasyonda gazinoya taksi ile giderek şok baskın yapan ekipler, "insan ticareti" iddiasıyla B.B. isimli kadın ile V.Ş, Ç.Ş, R.Ş, A.K. E.B'yi gözaltına aldı. Konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu kadın da yakalandı.

Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 sim kartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 kişi, Arpaçay Adliyesine sevk edildi.

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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