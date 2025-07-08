Kars'ta Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı
Kars'ta bir inek, foseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri, çevredekilerin yardım talebi üzerine ineği vinç yardımıyla çukurdan çıkardı ve sahibine teslim etti.
Kars'ta foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karadağ Mahallesi Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı civarında bir büyükbaş hayvan foseptik çukuruna düştü.
Çevredeki vatandaşlar ineği düştüğü çukurdan çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını genişletti.
Daha sonra halat bağlanan inek, vinç yardımıyla çukurdan çıkartılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel