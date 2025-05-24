Kars'ta Fırtına Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı

Kars'ta Fırtına Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı
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Kars'ta etkili olan fırtına sonrası yapılan hasar tespitinde, 8 ev ve 3 ahırın çatısının uçtuğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

KARS'ta dün etkili olan fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yaptı, 8 ev ve 3 ahırın çatısının uçtuğunu belirledi.

Merkez Başkaya ve Aydınalan köylerinde başlayan sağanak ve dolu, kısa sürede yerini şiddetli rüzgarlara bıraktı. Rüzgar sebebiyle Başkaya ile Aydınalan köylerinde ev ve ahırların çatıları uçtu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı. Ekipler, bölgede fırtınadan etkilenen yapıların durumunu detaylıca raporladı. İlk incelemelere göre 2 köyde 8 ev ile 3 ahırın çatısının zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, köyde ev ve ahırların çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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