Kars'ta Firari Uyuşturucu Hükümlüleri Yakalandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (31) ile aynı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K. (50) yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.