Kars'ta Firari Tehdit Şüphelisi Yakalandı
Kars'ta, silahla tehdit suçundan aranan R.Ç., Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan aranan R.Ç'nin (23) yakalanması için operasyon gerçekleştirerek, Arpaçay ilçesindeki bir köyde saklandığı ikamette yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
