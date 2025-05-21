Kars'ta Firari Kardeşler Operasyonla Yakalandı

Kars'ta Firari Kardeşler Operasyonla Yakalandı
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Kars'ta silahla tehdit, kasten yaralama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kardeş, düzenlenen operasyonla yakalandı. C.T. ve S.T. isimli kardeşler cezaevine konuldu.

Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T, operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü iki kardeş, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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