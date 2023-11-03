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Kars'ta firari hükümlü yakalandı

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Kars'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Kars'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararları bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.E'nin (36) yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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