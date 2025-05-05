Kars'ta Firari Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı
Kars'ta dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.Ç. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars'ta dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel