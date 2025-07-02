Kars'ta Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
Kars Emniyet Müdürlüğü, cinayet suçundan aranan 34 yıl 6 ay 42 gün hapis cezası bulunan K.V'yi Susuz ilçesinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars'ta cinayet suçundan 34 yıl 6 ay 42 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, Susuz ilçesinde yakın akrabasını öldürme suçundan aranan K.V'nin (51) yakalanması için operasyon düzenledi.
Saklandığı evde yakalanan K.V, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel