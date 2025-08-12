Kars'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari kadın hükümlü S.K.C. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın S.K.C. (48) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
