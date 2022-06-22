Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı - Haberler

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Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Kars'ta, yargılandığı FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.

Kars'ta, yargılandığı FETÖ davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Ekiplerin planlı çalışması sonucu FETÖ davasında yargılanan M.Y'nin, mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleştiği belirlendi.

Kentte düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y, Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Jandarma JASAT Kars Güncel Haberler

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