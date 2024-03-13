Kars'ta farklı suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de olduğu 17 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancalara ait 3 şarjör ve 9 adet fişek, 1 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 1 şarjör ve 3 kurusıkı fişeği, 211 fişek, 80 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.