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Kars'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Kars'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Güncel Haberler

Kars'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kars'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Selim- Göle kara yolu ise yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kars-Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Selim Göle Kars Güncel Haberler

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