Kars'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Kars'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Selim- Göle kara yolu ise yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kars-Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede kar etkisini sürdürüyor.