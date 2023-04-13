Kars'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu
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Kars'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kars'ta aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Selim- Göle kara yolu ise yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tipinin de etkili olduğu bölgede ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Kars-Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede kar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Güncel