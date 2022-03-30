Kars'ta eski eşini rehin alan ve silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Kars'ta eski eşini rehin alan ve silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta eski eşini rehin alan ve silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kars'ta boşandığı eşini evde silahla rehin alıp bacağından yaralayan zanlı, tutuklandı.

KARS (AA) - Kars'ta boşandığı eşini evde silahla rehin alıp bacağından yaralayan zanlı, tutuklandı.

Yusufpaşa Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde boşandığı eşi Sevilay K'yi (42) evinde rehin alarak yaralayan Cenk E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Cenk E, adliyeye sevk edildi.

Cenk E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevilay K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Boşandığı eşi Sevilay K'yi evde silahla rehin alıp bacağından yaralayan ve polislerce binadan çıkartılırken apartmanın dış kapısının camına kafa atan Cenk E, yaralanmıştı. Cenk E, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınmıştı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Eski Pazar Caddesi, Devlet Hastanesi, Kars, Güncel, Haberler

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