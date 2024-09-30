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Kars'ta Eşini Vuran Adam Yakalandı

Kars'ta Eşini Vuran Adam Yakalandı
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Kars'ta, 30 yaşındaki Delal M., tartıştığı eşi 18 yaşındaki Sıla M.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Delal M., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

KARS'ta Delal M. (30), tartıştığı 7 aylık bebeğinin annesi Sıla M.'yi (18) tabancayla vurdu. Sıla M., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde meydana geldi. Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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