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Kars'ta Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Kars'ta Eşini Öldüren Şüpheli Yakalandı
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde bir kişinin evde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü belirterek, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığını ve failin yakalandığını açıkladı. Vali, kadına yönelik şiddetle mücadele için tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat, Susuz ilçesinde bir kişinin evde tartıştığı eşini silahla öldürmesine ilişkin, "Olay aile içi tartışmadan kaynaklanıyor şu anda fail elimizde yakaladık." dedi.

Vali Polat, Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Susuz ilçesinde eşi tarafından silahla öldürülen Sıla M'ye Allah'tan rahmet diledi.

Kentte bu yıl bugüne kadar kadın cinayetinin olmadığını ifade eden Polat, "Maalesef ilimizde bir kadın cinayeti oldu, hep söylüyoruz ya 1 rakamı bile çok fazla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimizle kadına yönelik şiddeti sıfır olması için çabalıyoruz, vefat eden kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Şüpheli kocanın gözaltında bulunduğunu anımsatan Polat, "Olay aile içi tartışmadan kaynaklanıyor, şu anda fail elimizde, yakaladık. Adli makamlarımıza dosyamızı göndereceğiz. Hep beraber amacımız, kadına yönelik şiddeti sıfıra indirilmesi için ne gerekiyorsa yapmamız. Topyekun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Kars ilinde cinayetin olmadığı bir yıl diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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