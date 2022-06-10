Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Haberler

Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı Kars'ta eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı. Kars'ta eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı. Ortakapı Mahallesi'nde oturan S.A. evine alkollü gelen eşi A.A'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alınan sağlık raporunda S.A'da darp izlerine rastlandı. Koca A.A. bu tespit üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polislerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A. müracaat savcılığınca sorgulandı. Savcılık daha sonra kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunun katalog suçlardan olmasını da dikkate alarak A.A'yı tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan A.A. tutuklandı. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Güncel Haberler

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