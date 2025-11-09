Kars'ta Ermenistan'dan Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ermenistan tarafında gece çıkan ve sınırdaki Kars'ın Akyaka ilçesi kırsalına sıçrayan örtü yangını söndürüldü.

Ermenistan tarafında gece çıkan örtü yangını, sınırın sıfır noktasında yer alan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyü arazisine de sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve askeri birlikler sevk edildi.

Yangın, Türkiye ve Ermenistan'dan ekiplerin müdahalesi ve köylülerin desteğiyle söndürüldü.

Her iki ülkeden ekipler kendi sınırlarında soğutma çalışması yaptı.