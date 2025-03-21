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Kars'ta Eriyen Karlar Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

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Kars'ta havaların ısınmasıyla eriyen karlar, derelerin debisini artırdı ve bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Kentteki sıcak hava nedeniyle su seviyelerinin yükselmesi göletlerin oluşmasına yol açtı.

Kars'ta eriyen kar, derelerin debisini yükseltti

Bazı tarım arazileri sular altında kaldı

KARS - Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda ve yüksek kesimlerde biriken karlar hızla erimeye başladı. Kar sularının derelere karışmasıyla debi artarken, bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.

Kars'ta son günlerde etkili sıcak havadan dolayı eriyen karlarının derelere karışmasıyla su debisi atarken, tarım arazilerin bir kısmında göletler oluştu. Kentte kar ve karla karışık yağmurlar aralılarla devam ediyor.

Öte yandan kent merkezinde geçen Kars Çayı'nın da debisinin yükseldi. Sular altında kalan tarım arazileri ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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