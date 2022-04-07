Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman- Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.

Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kağızman, Selim, Kars, kar, Güncel, Haberler

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