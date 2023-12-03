Kars'ta Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Kars'ta düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar tiyatro gösterimi ve halk oyunları sergiledi. Programda müzik ve şiir dinletisi de yapıldı.

Kars'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan engelli çocuklar, tiyatro gösterimi ile Kafkas ve Zeybek oyunlarını sergiledi.

Kars Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen programda, merkezde bulunan 48 öğrenci "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" ve "Ateş Böceği" dans, Zeybek ve Kafkas Halk Oyunları gösterisi sundu.

Öğrencilerin hazırladığı "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyununun beğeni topladığı programda, müzik ve şiir dinletisi sunan öğrenciler izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, programda, bugün sevginin engelleri aştığı, yüreklerini yavrularına açtıkları gün olduğunu söyledi.

Devletin, sosyal devlet anlayışı gereği maddi ve manevi anlamda engelli vatandaşların yanında olduğunu bildiren Polat, şunları ifade etti:

"Engelli bireyler devlete ve millete emanettir. Biz onları rabbimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Biz böyle bir iman ve inançla yetiştirildik ve yeni nesillerimizi de aynı iman ve inançla yetiştireceğiz. Emanetimize devletimiz ve bizler sahip çıkacağız. Biz onların her daim yanında olduğumuzu biliyoruz ama göstermeliyiz, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil 12 ay, aklımızda ve kalbimizde de onlarla beraber yaşamak gerektiğini biliyoruz."

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, özel çocuklar ve aileleri katıldı.