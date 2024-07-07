Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bakirtaş Apartmanı'nda elektrik panosunda çıkan yangın sonucu, içi duman dolan binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki yaşlı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kars'ta elektrik panosunda yangın çıkan apartmanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi Bakirtaş Apartmanı'nda elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangın nedeniyle içi duman dolan binada bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Dumandan etkilenen 66 yaşındaki M.A ile 80 yaşındaki K.B sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.