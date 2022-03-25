Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu - Haberler

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Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu

Kars eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu, soğuktan beyaza bürünen ağaçlar çiçek açan meyve ağaçları görünümüyle görenleri büyüledi.

KARS (İHA) - Kars eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu, soğuktan beyaza bürünen ağaçlar çiçek açan meyve ağaçları görünümüyle görenleri büyüledi.

Kars'ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin eksi 13'ü gösterdiği kentte soğuktan ağaçlar kırağı tutarken, Mart ayında kırağı tutan ağaçlar ise şaşkınlık oluşturdu.

Kars'ta hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta Mart ayının sonu ve soğuklar yeniden geldi. Gece eksi 13 derece soğuk oldu. Bu da sabah kalktığımızda ağaçlara yansıdı. Çok güzel kırağı oluştu. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyimi gerçekleşti. Mart'ın sonu çok soğuk" dedi.

Öte yandan kentte soğuk hava ile birlikte kırağı tutan ağaçlar havadan görüntülendi. Beyaz çiçek açan ağaçlar soğuğa rağmen kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta eksi 13'ü gördü, ağaçlar kırağı tuttu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mart, Kars, kar, Güncel, Haberler

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