Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Kars'ta Eko Turizm Alanı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Kars'ta Eko Turizm Alanı Ziyaretçileri Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Deresi Eko Turizm Alanı, renkli çiçeklerle dolup taşarken, hafta sonu düzenlenen etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Ailelerin piknik yaptığı ve çocukların uçurtma uçurduğu alanda doğanın keyfi çıkarılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan "eko turizm" alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, sarıçamlar arasında piknik yapıp, çocuklarla uçurtma uçurdu.

Vatandaşlardan Akın Kızıltaş AA muhabirine, eko turizm alanının dinlenmek ve nefes almak için çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Kızıltaş, eko turizm alanına ailece geldiklerini belirterek, "Çocuklarımızla uçurtma uçuruyoruz. Sarıçamlar arasında çok güzel bir alan burada arkadaşlarımızla çocuklarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu alanları bilinçsizce kullanılması konusunda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü etrafta çöp ve ateşler çevremize büyük zarar veriyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Murat Öğer de "Bugün Keklik Deremize geldik lalelerin, güllerin fotoğraflarını çekmek için geldik. Özellikle sarıçam ağaçları, doğası insanın ferahlamasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.