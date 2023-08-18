Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleri Kullanan Organizatör Tutuklandı

Kars'ta yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 5 kişi gözaltına alındı. Organizatör A.Y. tutuklandı, diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.