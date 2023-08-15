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Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 4 Kişi Yakalandı

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Kars'ta yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde kopya çekme düzeneği için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars'ta ehliyet sınavına giren 4 kişi, kopya düzeneğiyle yakalandı.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu organizatör A.Y. (37) okul dışında, sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) kopya düzeneğiyle suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 4'er kulaklık, kamera, mikrofon 3 modem ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kars Güncel Haberler

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