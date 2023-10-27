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Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kars'ta bir okulda ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmada, Z.K., Ş.D. ve M.K. suçüstü yakalandı. Üst aramasında çeşitli kopya çekme ekipmanları ele geçirildi.