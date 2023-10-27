Kars'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Kars'ta bir okulda ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmada, Z.K., Ş.D. ve M.K. suçüstü yakalandı. Üst aramasında çeşitli kopya çekme ekipmanları ele geçirildi.
Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu okulda sınava giren Z.K. (36), Ş.D. (58) ve M.K'yi (30) suçüstü yakaladı.
Üst aramasında, 3 kamera, 4 kulaklık, 3 ses aktarım cihazı ve 3 modem ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel