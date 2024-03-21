Kars'ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi ile kayak öğrenen öğrenciler gösteri yaptı

Kars'ta "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi ile kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı.

Valilik himayelerinde başlatılan proje kapsamında kentte kayak bilmeyen ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Vali Ziya Polat, Nevruz Bayramı'nı öğrencilerle kar yağışı altında kutladı.

Vali Polat, kayak eğitmenlerinin öncülüğünde öğrencilerin birinci etap pistte yaptığı gösteriyi izledikten sonra gazetecilere, kar yağışının bereketini yaşadıklarını söyledi.

Herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlayan Polat, şöyle konuştu:

"Kars'ın marka değeri Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında bereketi yaşıyoruz, hayırlı olsun. Sezonumuz ay sonuna kadar devam edecek, kayakseverleri Sarıkamış'a davet ediyoruz. 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projemiz devam ediyor. Şu ana kadar 600'e yakın çocuğumuzu köylerden, ilçelerden alıp hafta sonu konuk ettik. Sezon sonuna geldik, toplu olarak karın keyfini yaşayalım dedik. Herkese teşekkürler, 'Karın Yıldızları'nın inşallah en yakın zamanda altın madalya alacağını, şampiyonları çıkaracağını düşünüyorum."

Öğrencilerden Zeliha Mutlu Öztürk de kayağın çok keyifli olduğunu belirterek, "Susuz ilçesinden geliyorum. Valiliğin etkinliğiyle ilk defa kayağı burada öğreniyorum. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, burada çok eğleniyoruz." dedi.