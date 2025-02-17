İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak

İstanbul'a 3 günde 40 santimetre kar yağacak
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın

Kars'ta Düzensiz Göçmenler Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmenler Sahte Pasaportla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sahte İran pasaportuyla yakalandı. Olayla ilgili bir taksi şoförü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla işlem gördü.

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 Afganistan uyrukluyu kent merkezinde, aynı ülkeden 1 düzensiz göçmeni ise Susuz ilçesinde yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportu ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili taksi şoförü Z.G'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik
img

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Nihat Kahveci Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu tahmin etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.