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Kars'ta Düzensiz Göçmenler Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmenler Sahte Pasaportla Yakalandı
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Kars'ta, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 Afgan göçmen, sahte İran pasaportlarıyla yakalandı. Yapılan denetimlerde, aranan bir şüpheli de tespit edildi ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Kars Tren Garı'nda yaptığı denetimlerde, 6 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportları ele geçirildi.

Yapılan parmak izi sorgusunda M.M'nin "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan "Erzurum Geri Gönderme Merkezini terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Türkiye Göçmen İran kars

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