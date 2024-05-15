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Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kars'ta yapılan tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 milyon 466 bin lira değerinde çek ve senet ile alacak verecek hesaplarına dair 1 not defteri ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik soruşturması kapsamında 10 ekip ve 32 personelin katılımıyla 4 ikamet ile 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 milyon 466 bin lira değerinde 8 çek ve senet ile alacak verecek hesaplarına dair 1 not defteri ele geçirildi.

Tefecilik yaptığı iddiasıyla S.G. (47), E.A. (40), V.T. (38) ve S.K. (37) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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