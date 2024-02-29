Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince belirlenen 7 adrese 16 ekip ve 50 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet, ajanda, doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, oto sahteciliğinde kullanılan 2 kutu şase kalıbı, 6 şarjör, 83 tabanca fişeği, 6 kartuş, 2,58 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.