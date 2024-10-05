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Kars'ta Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

Kars'ta Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı
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Kars'ta gerçekleştirilen 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliğinde, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite teşvik edildi. İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan yürüyüşe birçok kişi katıldı.

Kars'ta "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşte sağlıklı yaşamın teşviki ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amaçlandı.

Yürüyüşe Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkesemen, İl Sağlık Müdür Vekili Medine Gözde Üstündağ, daire amirleri, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ortaokul ve lise öğrencileri, kamu kurum çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Yusufpaşa Aile Sağlık Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Erzurum Caddesi ve Taş Köprü güzergahından Bedesten'in bulunduğu "Kars" yazısı önünde sona erdi.

İl Sağlık Müdür Vekili Üstündağ, yaptığı açıklamada, Bakanlığın gerçekleştirdiği "Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması"nın sonuçlarına göre toplumun yüzde 71,9'unun hareketsiz yaşadığına dikkati çekti.

Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu belirten Üstündağ, "Yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık aktivitesidir. Tempolu yürüyüş ve egzersiz, fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli yapılmalı ve yaşamın parçası haline getirilmelidir." dedi.

"Yürüyüşü günlük aktivitelerinizin içine kolayca yerleştirebilirsiniz"

Üstündağ, koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük faaliyetlerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmasının gerektiğini ifade etti.

Üstündağ, şunları kaydetti:

"5-17 yaş grubu için ise kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezitenin önlenmesi, sağlıklı kas-iskelet sistemi gelişimi, anksiyete ve depresyon riskinin azaltılmasının sağlanmasında günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Yürüyüşü günlük aktivitelerinizin içine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız bir, iki durak önce inip veya arabanızı birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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