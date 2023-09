Kars'ta dolu etkili oldu

KARS - Kars'ta 2 gündür etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı.

Merkez Dikme Köyü mevkiinde yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürüdü. Dikme köyü mevkiin de araziler beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar bir sürücünün cep telefonuyla an be an kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yağan dolu sonra tarım arazilerin beyaz örtüye bürünmesi yer alıyor.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. Kars'ta yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.