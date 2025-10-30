Kars'ta Dolmuş Şoförü, Yolcusunu Hastaneye Ulaştırarak Örnek Davranış Sergiledi

Kars'ta seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştıran dolmuş şoförüne teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakcı, 2 gün önce Faikbey Caddesi'nde dolmuşa bindikten bir süre sonra fenalaşan Beyler Özyağ'ı (60) güzergahtan çıkarak kısa yoldan Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştıran Mahir Ada'ya, duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Ada'nın örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Ulakcı, "Kıymetli esnafımız Ada görev başında örnek bir davranış sergilemiştir. Seyir halindeyken aracındaki yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edip soğukkanlılıkla ilk müdahaleyi yaparak hastayı hızla hastaneye ulaştırmıştır. Bu duyarlı ve kahramanca davranışıyla hem meslektaşlarına hem de topluma örnek olmuştur. Örnek bir davranış sergilediği için kendisini kutluyorum." diye konuştu.

Mahir Ada ise Ulakcı'ya teşekkür ederek, "Bu yaptığım, aslında bir insanlık görevidir. Herkese, özellikle meslektaşlarıma, bu tür durumlarda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.