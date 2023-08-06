Kars'ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Vatandaşlar, dolmuşa bundan sonra 14 liraya binebilecek. Kars'ın en uzak noktasının 8 kilometre olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş fiyatlarına yapılan zamın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, belediyenin mahallelere dolmuş seferleri başlatmasını istedi.

Kars'ta dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Vatandaşlar, dolmuşa bundan sonra 14 liraya binebilecek.

Kars'ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Daha önce 8 lira olan sivil, 5,5 lira artırılarak 14 lira olurken, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira oldu. Dolmuş fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları kara kara düşündürürken, yetkililerin alınan kararı bir kez daha gözden geçirmesi bekleniyor.

Kars'ın en uzak noktasının 8 kilometre olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş fiyatlarına yapılan zamın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, belediyenin mahallelere dolmuş seferleri başlatmasını istedi.

Öte yandan Kars'ta 8 lira olan dolmuş fiyatları 14 lira, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira olarak belirlendi. - KARS