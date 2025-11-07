Kars'ta Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere 2 farklı suçtan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.