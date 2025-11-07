Haberler

Kars'ta Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılık şebekesi ile bağlantılı olarak düzenledikleri operasyonla hükümlüyü ele geçirdi.

Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere 2 farklı suçtan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.