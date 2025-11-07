Kars'ta Dolandırıcılık Cezası Olan Genç Yakalandı

KARS'ta dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.İ. (24), yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan M.İ.'nin kent merkezinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. M.İ.'nin 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ile 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.