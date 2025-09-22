Kars'ta Doğa ve Tarih Rotaları Tanıtılıyor

Kars'ta hayata geçirilen "Yedi İlçede Yedi Rota: Kars'ta Adım Adım Doğa" projesi kapasında, şehrin tarihi ve doğa rotaları Sarıkamış'tan tanıtılmaya başlandı.

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KAĞDASK) tarafından hayata geçirilen projeyle, 7 ilçedeki kültürel varlıkları da içinde barındıran doğa yürüyüş rotalarının tanıtılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda tanıtıma başlanan Sarıkamış'ta dağcıların katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri'nin rehberlik ettiği yürüyüş, Sarıkamış Gençlik Merkezi'nden başlayıp Sarıkamış Kayak Merkezi zirvesi ve Katerina Köşkü ziyareti ile son buldu.

KAĞDASK Başkanı Harun Ağdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın tarihi ve turistik bölgelerindeki rotaları ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak istediklerini belirterek, "Başta Kağızman olmak üzere Sarıkamış, Susuz, Arpaçay, Selim, Digor ve Akyaka ilçelerinde yürütülecek projeyle üyeler hem doğa hem de tarih ile buluşacak." dedi.

Yürüyüşe katılan Sergül Keskin de bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederek, "Kulüp olarak bölgede hem doğa sporlarını geliştirmek hem de bu tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımını yaparak bölgede turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Projenin ilk etabını hem tarihi hem de kayak turizmi ile ön plana çıkan ve sarıçam ormanları ile ünlü Sarıkamış'tan başlattık. Bu arada Sarıkamış'taki 1896 yılında dönemin Rus Çarı II. Nikola tarafından yapılan Katerina Köşkü diye adlandırılan yapının bir an önce restorasyonunun yapılması gerekir. " ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım ile 50 dağcı da katıldı.